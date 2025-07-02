В Москве задержали убийцу театрального актера Олега Косовненко

Спустя более 30 лет в Москве задержали преступника, совершившего убийство знаменитого актера театра Олега Косовненко. Трагедия произошла 11 сентября 1993 года, когда Косовненко был застрелен возле своего дома на улице Щукинской.

Убийство произошло незадолго до премьерного показа спектакля, в котором актеру была отведена главная роль. Вскоре после этого на улице Авиационной в столице было найдено тело девушки со следами ножевых ранений на шее, которая, как выяснилось, незадолго до смерти встречалась с Косовненко.

Как сообщил телеграм-канал SHOT, убийцей оказался житель Московской области Игорь Лысенко, задержанный несколько дней назад. Известно, что в 2009 году он уже был осужден за разбой. В настоящее время Лысенко находится под стражей, а расследованием дела занимается Следственный комитет Москвы.

Ранее сообщалось, что ангарский маньяк Попков предстанет перед судом еще за одно убийство.