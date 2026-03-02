Хищник на рельсах: мощнейший российский тепловоз с ручной росписью промчался через Наро-Фоминск

Жители Наро-Фоминска стали свидетелями необычного зрелища: на перегоне между станциями Латышская и Нара промчался тепловоз с хищной раскраской. Кабину локомотива украшало реалистичное изображение головы амурского тигра. Как оказалось, это не граффити, а заводской дизайн, сообщил REGIONS.

Машина 3ТЭ28–100 выпущена Брянским машиностроительным заводом в единственном экземпляре к юбилейной дате. Художники «Трансмашхолдинга» наносили рисунок вручную. Образ краснокнижного зверя призван подчеркнуть мощь техники и привлечь внимание к проблеме сохранения дальневосточной фауны. Локомотив уже получил от машинистов ласковое прозвище «Амурка».

«Уникальные цветографические схемы для тепловозов с юбилейными номерами позволяют повысить интерес к железнодорожному транспорту и улучшить культурно-эстетический облик современной железной дороги», — рассказали REGIONS на предприятии.

За эффектной внешностью скрывается настоящая мощь. 3ТЭ28 — самый сильный отечественный тепловоз с российским двигателем, способный тащить составы весом более семи тысяч тонн. Такая выносливость пригодится ему в Тынде — городе на Байкало-Амурской магистрали, куда он направляется. В суровых условиях Сибири ему предстоит работать на благо страны.

Жителям Наро-Фоминска повезло увидеть уникальную машину: вскоре «тигр» покинет центральный регион и отправится в тайгу выполнять тяжелую работу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье соберут первый в России водородный поезд.