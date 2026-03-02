В Подмосковье соберут первый в России водородный поезд

На Демиховском машиностроительном заводе в Орехово-Зуевском округе соберут первый в России железнодорожный состав с энергетической установкой на водородных топливных элементах, работы пройдут в кооперации с Тверским вагоностроительным заводом. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Новый поезд рассчитан на движение по неэлектрифицированным участкам железной дороги и не производит вредных выбросов. Водородный поезд не имеет аналогов на железнодорожной сети с колеей шириной 1520 мм», – рассказала заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В ведомстве уточнили, что силовая установка такого транспорта будет основываться на водородных топливных элементах. Электричество для питания тяговых двигателей будет вырабатываться в ходе реакции водорода с кислородом. Для завершения сертификационных испытаний составы направят на Сахалин, это запланировано на первую половину 2027 года.

