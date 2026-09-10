Молодежи Подмосковья рассказали о возможности выиграть призы в онлайн-марафоне ТехноГТО

Подмосковная молодежь может выиграть призы в онлайн-марафоне по выполнению нормативов технологической грамотности «Космическая квадрига», который стартовал в рамках комплекса ТехноГТО. Последний реализуется Кружковым движением НТИ совместно с Президентской платформой «Россия – страна возможностей».

Участниками могут стать представители региона в возрасте от 14 до 35 лет, марафон продлится до 31 октября. В рамках него учитывается сдача четырех онлайн-нормативов технологической грамотности: «Технологии космоса. Реактивное движение», «Технологии связи», «Цифровая навигация и картография» и «Применение беспилотников». Зарегистрироваться можно по ссылке.

«После марафона все его участники также смогут получить допуск к очному этапу сдачи нормативов на золотые значки ТехноГТО, за которые вузы добавляют абитуриентам до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Ответственный секретарь оргкомитета НТО, проректор НИУ ВШЭ, лидер рабочей группы НТИ «Кружковое движение» Дмитрий Земцов подчеркнул, что марафон показывает участникам, как технологии связаны с космосом, и позволяет начать свой путь в этой сфере максимально просто. Он включен в программу «Таланты для космоса» Кружкового движения НТИ.

ТехноГТО представляет собой комплекс нормативов для оценки общей технологической грамотности и готовности ответственно использовать технологии для решения задач в повседневной жизни. Это часть Национальной технологической олимпиады (НТО), которая реализуется совместно с Президентской платформой «Россия – страна возможностей» и Движением Первых при поддержке НИУ ВШЭ.

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