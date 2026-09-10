В Рузском округе снесли аварийный жилой дом
Мособлархитектура: аварийный жилой дом снесли в Рузском
Фото: [Комитет по архитектуре и градостроительству МО]
В деревне Старая Руза Рузского округа ликвидировали аварийный жилой дом №10 площадью около 360 кв. м, двухэтажное здание возвели в 1971 году. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.
Постройку признали аварийной, поскольку в процессе эксплуатации она пришла в непригодное для дальнейшего проживания. После этого в рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» были расселены жильцы восьми квартир.
Аварийное здание уже демонтировано, земельный участок расчищен от строительного мусора. Администрация определит порядок дальнейшего использования территории.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.