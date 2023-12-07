Хищником оказался человек: В Приморье разобрались, кто похищает собак

В Приморье было совершено ряд краж собак. Было очевидно, что животные пытались спастись. Находили кровь и следы волочения. Сотрудники правоохранительных органов предположили, что завелся хищник, который приходит из леса и утягивает псов. После детального осмотра, они пришли к другому выводу, сообщает vostokmedia.com .

Прокуратура Уссурийска возбудила уголовное дело по причине жестокого обращения с животными. Инцидент произошел 5 декабря. Собственник частного дома вышел во двор, но собак на своих местах не обнаружил. Вся территория была залита кровью. Сотрудники прокуратуры нашли следы обуви людей.

Был также обнаружен след от волочения. Вероятно, самую большую собаку тянули по снегу. Возле дороги следы обрываются. Теперь сотрудники будут выяснять, кто совершил подобное преступление. Специалисты уверены, что все похищенные собаки уже убиты.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае будут судить людей, которые вылавливали собак с целью дальнейшей передачи для приготовления их мяса. Волонтеры просили неравнодушных жителей присутствовать на заседании.