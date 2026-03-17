Хищные клопы на службе у дачников: ученые из Раменского учат насекомых уничтожать вредителей без химии

В то время как большинство садоводов и огородников по старинке берутся за опрыскиватели, наполненные химическими составами, сотрудники научного центра в Раменском пошли другим путем. Они делают ставку на природные механизмы регуляции численности вредителей. Во Всероссийском центре карантина растений создана и постоянно пополняется коллекция энтомофагов — полезных членистоногих, способных сдерживать распространение опасных насекомых без использования пестицидов. Вместо химической атаки — биологическое равновесие, сообщил REGIONS.

По информации издания, в лаборатории кипит необычная работа. Младший научный сотрудник отдела биометода Артем Журавлев занимается тем, что тренирует насекомых. Его подопечные — клопы, клещи и паразитоиды — проходят своеобразный курс молодого бойца. Их рацион состоит из специально подобранных кормовых насекомых: зофобаса, мучного хрущака, восковой моли. Но главная задача ученого — не просто накормить, а перестроить пищевые предпочтения своих подопечных, чтобы они охотились именно на тех вредителей, которые угрожают культурным растениям.

По информации специалиста, результаты уже есть. С помощью клопа-пикромеруса провели успешные испытания против картофельной коровки. Выяснилось, что этот хищник эффективен и против колорадского жука. Ученые детально изучают жизненные циклы энтомофагов и механизмы их размножения, чтобы адаптировать к борьбе с карантинными вредителями.

По данным издания, насекомых готовят к «боевому» применению: проверяют их способность защищать растения и планируют выпускать в разных условиях. Сам исследователь, несмотря на некоторую предвзятость в отношении клопов, относится к своим подопечным с теплотой и понимает всю важность их миссии — сохранять урожай, не прибегая к химии.

«Содержание энтомофагов чем‑то напоминает уход за домашними питомцами, — признается Артем. — Нужно следить за условиями, питанием, развитием».

