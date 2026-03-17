Новый метод получения «зеленого» водорода с использованием рутения разработали российские ученые

Российские химики разработали новые катализаторы на основе рутения для производства так называемого «зеленого» водорода, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РФ.

Главное преимущество разработки — рутения требуется в тысячу раз меньше, чем платины, которая обычно используется в таких процессах. Это открывает путь к созданию недорогих и эффективных генераторов водорода.

Ученые создали катализаторы, которые формируют монослои на углеродных материалах. Такой подход обеспечивает высокую эффективность выделения водорода из воды при минимальном расходе драгоценного металла. Для этого использовался метод постсинтетической функционализации хлорсодержащих комплексов рутения. Активные центры равномерно распределяются по поверхности носителя, предотвращая потерю материала.

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки в рамках программы по развитию редкометалльного сырья. Ученые уверены, что их открытие позволит создать новое поколение компактных и доступных генераторов водорода. Результаты исследований опубликованы в авторитетном научном журнале Dalton Transactions.

