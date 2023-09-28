Хлопок газа в многоэтажном доме Тюмени: очевидица поделилась эмоциями

В Тюмени после хлопка были эвакуированы жители многоэтажного дома. Предполагается, что произошел взрыв газа. Дом находится в критическом состоянии, поэтому людей временно разместили в гостинице. Часть жителей переехали к близким и родственникам.

Очевидец рассказала Megatyumen.ru, что именно произошло. Валерия живет в смежной квартире, где был зафиксирован хлопок газа. Женщина отметила, что все произошло настолько быстро, что она не успела испугаться или запаниковать.

Женщина только успела обернуться и увидела, как по стене пошла трещина. Валерия подумала, что ее кошки испугались звука. Она была права. Животные спрятались под кроватью. Как раз началась эвакуация. Жителей призывали срочно покинуть помещения. Валерии так и не удалось забрать котов, которых у нее четыре. Тюменка переживает по этому поводу.

Ранее издание сообщило, что дом на Геологоразведчиков, 34 признали зоной вероятной ЧС. В ближайшее время комиссия определит, в какие квартиры могут вернуться жильцы. Также будут изучены причины газового хлопка.

Ранее стало известно, что житель Шебекино поджог газовый баллон, чтобы препятствовать полицейским проводить обыск квартиры.