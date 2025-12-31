Хлопок и огонь: что произошло на подземной парковке в Москве 31 декабря

Во второй половине дня среды, 31 декабря, в одном из районов северо-востока столицы на подземной парковке произошел инцидент, сопровождавшийся резким звуковым эффектом, сообщил MK.RU.

Согласно информации, полученной «Московским комсомольцем», происшествие имело место на минусовом втором уровне автомобильной стоянки жилого комплекса, расположенного на Полярной улице.

Последовавший за хлопком локальный пожар охватил площадь салона автомобиля приблизительно в три кв. метра. Возгорание было оперативно локализовано и ликвидировано автоматической установкой внутреннего пожаротушения, сработавшей в штатном режиме.

По предварительным данным, в результате данного происшествия травмы и вред здоровью людей получены не были. Телеграм-канал «360 ЧП» располагает данными, что в момент инцидента собственника транспортного средства в машине не было. На место происшествия прибудут кинологи.

