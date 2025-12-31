Один из сбитых БПЛА нес для атаки резиденции Путина фугасный заряд весом 6 кг

В рамках официального брифинга представители Министерства обороны представили материальные доказательства, подтверждающие факт успешного отражения воздушного нападения ВСУ на резиденцию президента РФ Владимира Путина. Один из сбитых украинских беспилотников нес фугасный заряд весом 6 килограммов, сообщило РИА Новости.

Начальник зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил Российской Федерации генерал-майор Александр Романенков проинформировал, что в результате эффективной работы систем ПВО резиденции российского лидера, расположенной в Новгородской области, не был нанесен какой-либо материальный ущерб, а сама попытка атаки была полностью нейтрализована.

«Ущерба резиденции президента Российской Федерации не допущено», — сообщил Романенков.

Военный представитель дал высокую оценку действиям личного состава подразделений противовоздушной обороны. По его словам, боевые расчеты проявили слаженность и профессиональное мастерство, оперативно среагировав на угрозу.

«Войска противовоздушной обороны воздушно-космических сил продолжают нести боевую службу по защите воздушного пространства нашей страны», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на 31 декабря над регионами России силами ПВО уничтожено 86 БПЛА.