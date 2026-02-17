Хлопотно, но эффективно: репчатый лук из семян начинают выращивать в феврале

Февраль для опытного садовода — не время томиться в ожидании тепла, а горячая пора старта нового сезона. Некоторые садоводы в последний зимний месяц предпочитают выращивать лук из семян, сообщил 56orb.ru.

По мнению садоводов, именно в феврале закладывается основа будущего урожая: посеянные в правильные сроки культуры успевают развить мощную корневую систему, легче переносят пересадку и раньше вступают в плодоношение. Результат — не только более ранние цветы и плоды, но и стабильная отдача на протяжении всего сезона.

Лук через рассаду — метод, который на первый взгляд отпугивает дачников своей хлопотностью. Однако те, кто решается на эксперимент, открывают для себя сразу несколько весомых преимуществ. Главное из них — возможность получить крупную, вызревшую луковицу всего за один сезон, даже в условиях короткого лета. К тому же такой лук реже выбрасывает стрелки, почти не болеет и отлично хранится до следующего урожая.

Февраль — идеальное время для посева сладких и полуострых сортов. Рассада, выращенная в домашних условиях, успевает окрепнуть к моменту переезда в грунт и быстро трогается в рост, не теряя времени на адаптацию.

Ранее сообщалось, что садовод Рассадина назвала благоприятные дни для посадки рассады.