«Хочется забыть»: избитой детьми мигрантов девочки из Нижнего Тагила предстоит длительное лечение

Бабушка девочки, которую в Нижнем Тагиле избили дети мигрантов, рассказала о том, как семья переживает происшедшее, сообщает tagilcity.ru .

Женщина рассказала о самочувствии внучки Софии. Ребенок понемногу выздоравливает, посещает консультации у врачей. Впереди семью ждет длительный период реабилитации школьницы.

«Соня поправляется, были на консультации у невролога, прописали длительное лечение, работаем с психологом, ждем, чтобы все быстрее закончилось, получили огромный жизненный урок, живем дальше», — сообщила тагильчанка Елена Мохова в беседе с корреспондентом TagilCity.ru

Женщина призналась, что семья Софии уже устала от бдительного наблюдения со стороны СМИ.

«Нам уже все хочется забыть и не вспоминать никогда», - рассказала собеседница tagilcity.ru.

Женщина отметила, что конфликт - это всегда плохо, несмотря на то, кто именно был его зачинщиком. СМИ превращают Софию в местную звезду, а семье не хотелось бы такой популярности.

К тому же СМИ иногда создают Софии совершенно другой образ, отнюдь не жертвы. Публикуют информацию, которая не соответствует действительности. Бабушка опровергает, что у девочки сложились плохие отношения с папой. Напротив, они проводили много времени вместе, гуляли, посещали выставки.

Бабушка знает, что против мамы мальчиков, которые избили Софию, заведено уголовное дело.

«Пусть все по закону, как суд решит так и будет», — кратко прокомментировала Елена Мохова, бабушка пострадавшей 11-летней Софии.

Ранее мы сообщали, какие меры предприняли сотрудники полиции в Нижнем Тагиле, чтобы история с избиением школьницы не повторилась.