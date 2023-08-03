Ходить с детьми на игровые площадки опасно: конопля, сломанные качели и мусор

Детские площадки были установлены несколько лет назад, но уже находятся в аварийном состоянии. На территории одной из игровых зон выросла плантация конопли. Качели сломаны. Канат, по которому дети должны забираться на горки, порвался. На оборудовании отсутствуют доски. В песочнице давно нет песка, а лишь одни бурьяны. И такая картина на всех площадках, это не единичный случай.

Проблема актуальна для детских площадок не одного населенного пункта, а целого региона. Жители Оренбургской области периодически выкладывают фото игровых зон, которые похожи на места после взрыва бомбы. Жители задаются вопросом, кто должен следить за благоустройством площадок. Играть на таких территориях опасно для жизни и здоровья детей.

«Во многом, конечно, виноваты сами люди. Они ломают то, что им строят, портят, не берегут. Но ухаживать за территорией же кто-то должен. По такой логике и пусть врачи не лечат людей, которые сами себе что-то повредили», - отмечает жительница Оренбургской области

В других регионах РФ ситуация с детскими площадками не более благоприятная. Так, в Минеральных Водах по стоянию на 19 июля за лето травмировалось трое детей. Ребят госпитализировали с ушибами. Инциденты произошли в разные дни. Местная администрация объясняет, что за состояние детских площадок в городе отвечают подрядчики.