Третий случай травмирования детей за лето: в Минеральных Водах началась проверка

В Минеральных Водах на детской площадке получил травму ребенок, после чего был госпитализирован в больницу, сообщает newstracker.ru . Следственный комитет начал проверку.

Инцидент произошел в понедельник, 17 июля. Пятилетний ребенок находился возле качели-карусели и крутил ее. Конструкция упала и повредила ребенку ногу. Его доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь. Полученная травма не несет серьезных последствий для здоровья ребенка. Состояние стабильное.

Следственный комитет начал расследование, чтобы выяснить причину происшедшего. Проводят осмотр качелей на детской площадке, где произошел несчастный случай. Опрашивают свидетелей.

За нынешнее лето это уже третий случай в Минеральных Водах. Ранее были травмированы дети, которые также находились на городской детской площадке. Спустя несколько дней на этом же месте ситуация повторилась уже с другим ребенком, которого госпитализировали с диагнозом «перелом голени». Об этом информировали местные жители в социальных сетях.

В мэрии отмечают, что адресовали подрядчику письмо с требованием проверить все конструкции на детской площадке и обеспечить безопасность детей.