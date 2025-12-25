Доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при правительстве России Михаил Хачатурян назвал ключевой фактор борьбы с инфляцией, сообщил inkazan.ru.

Жители Татарстана заметили подорожание многих товаров и услуг. Россияне обращают внимание, что качество и сервис остались на прежнем уровне. Один из жителей республики высказал мнение, что по сравнению с концом 2024 года цены на ж/д билеты и авиабилеты выросли примерно в два раза.

«600-800 руб. за пачку отвратительного кофе для турки — это перебор. Кстати, годом ранее оно было минимум на 200 руб. дешевле», — жалуются горожане Inkazan.

Еще один житель республики заметил, что каждый месяц увеличивалась стоимость творога. Казанец отметил, что теперь не смотрит производителя. Ему важно, кто предлагает товар дешевле. Вся молочная продукция, по его мнению, заметно выросла в цене.

Эксперт Михаил Хачатурян высказал мнение, что ключевой фактор борьбы с инфляцией — разработка мер по стимулированию развития экономики предложения. По мнению специалиста, важно оказывать поддержку внутреннему потреблению промышленной продукции, а также стимулировать покупательную способность населения.

«Необходима разработка и реализация государственных инвестиционных программ, которые по мере своей эффективной реализации будут стимулировать рост инвестиционной активности частного бизнеса. Также нужно повышение инвестиционной привлекательности российских регионов», — заявил он в разговоре с Inkazan.

Ранее сообщалось, что во время прямой линий президент РФ ответил на вопрос многодетного отца из Самарской области, почему все стало так дорого.