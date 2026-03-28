Холода и снег в апреле — миф: синоптик объяснила, почему прогнозы о снеге на Пасху не обоснованы

Ведущий синоптик Гидрометцентра России Марина Макарова в интервью РИА Новости прокомментировала появившиеся в СМИ данные о возвращении холодов и снега в Москву в апреле и об осадках в виде снега в день празднования Пасхи.

По словам эксперта, подобные утверждения не имеют под собой фактического обоснования и являются лишь домыслами. До Пасхи осталось две недели, а на таком временном отрезке, как утверждать специалист, современные метеорологические технологии не способны предсказать точные температурные показатели и характер осадков для конкретной территории.

«Соответственно, это высказывание можно рассматривать исключительно как догадки, но не как факт», —рассказала Макарова.

Специалист уточнила, что в апреле в столице и Московской области температурный фон ожидается выше климатической нормы, а количество осадков — в пределах обычных значений. При этом она подчеркнула, что достоверную картину смогут дать только краткосрочные прогнозы.

Макарова также обратила внимание, что апрель по праву считается самым непредсказуемым месяцем в году в силу сезонной перестройки атмосферных процессов. В этот период происходит смена направления воздушных потоков, поэтому погода может колебаться от заморозков до вполне весеннего тепла.

«Например, апрель прошлого года, когда температура была 20 градусов, а после нее прошел снег, который лежал на земле несколько дней», — подытожила синоптик.

