Прогноз погоды на 28 марта: в столичном регионе облачно с прояснениями и местами дождь

По информации Гидрометцентра России, жители столичного региона 28 марта столкнутся с облачной погодой с отдельными прояснениями и небольшими дождями.

В Москве дневная температура воздуха ожидается в пределах +13…+15 °C, ночные значения снизятся до 0 °C. В Московской области днем будет теплее — от +10 до +15 °C, а ночью столбики термометров опустятся до –1 °C.

Прогнозируется северо-восточный ветер со скоростью 3–8 м/с, атмосферное давление составит 747–749 мм рт. ст.

Гидрометцентр рекомендует москвичам учитывать осадки при планировании прогулок и поездок, а также быть готовыми к прохладной ночи.

