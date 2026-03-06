«Хорошая мина при плохой игре»: в ГД раскрыли истинную цель разрешения США на покупку Индией российской нефти

Первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал информацию о разрешении США на покупку Индией российской нефти, сообщило интернет-издание «Абзац».

По информации агентства Reuters, США разрешили Индии приобретать российскую нефть при соблюдении определенных условий: мера распространяется на черное золото, которая уже находится в судах. Она ограничена сроком до 30 дней. Мера вводится для снижения напряжения на энергетическом рынке мира.

Игорь Ананских высказал мнение, что цель инициативы не совпадает с озвученной версией. Первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике уверен, что США пытаются сохранить собственное влияние. В настоящее время на территории Азиатского региона появился острый запрос в энергоресурсах.

«Американцы делают хорошую мину при плохой игре. Они понимают, что Индия и так будет покупать российскую нефть, поэтому великодушно разрешили. Очевидно, что и без американского разрешения Индия будет покупать российскую нефть, чтобы хватало на нужды местных потребителей», — подчеркнул Ананских.

Депутат обратил внимание на выгоды текущей ситуации для России. Рост цен на углеводороды — это дополнительные поступления в бюджет и сверхприбыль для российского нефтегазового сектора. По его мнению, такой сценарий нельзя не считать благоприятным.

«Стоимость нефти и нефтепродуктов растет, газа — тоже. Очевидно, что это пополнение бюджета и увеличение прибыли российских нефтегазовых компаний. Мы видим это и на росте котировок российских нефтегазовых компаний на бирже», — резюмировал парламентарий.

Ранее сообщалось, что решение о прекращении поставок газа в ЕС не принято.