Киллер из 90-х ответит за двойную расправу: женщина ждала правосудия почти три десятилетия

Старые грехи не прощают даже спустя три десятилетия. В Волгограде перед судом предстанет наемный убийца, который в 1998 году расстрелял мужчину и женщину из пистолета с глушителем. Жертва скончалась на месте, а свидетельница чудом выжила. Почти 27 лет киллеру удавалось скрываться, но следствие докопалась до истины. Об этом сообщает Lenta.ru.

Следственный комитет России сообщил о завершении расследования громкого заказного убийства, совершенного в конце 90-х. В 1998 году киллер получил заказ на жителя Волгограда. Он долго следил за жертвой — изучил маршруты, образ жизни, автомобиль. Для ликвидации приобрел пистолет с глушителем.

Вечером 7 июня он выследил цель, когда мужчина вместе с женщиной заехали на безлюдный участок. Киллер подошел к машине, открыл заднюю дверь и дважды выстрелил в мужчину. Те, кто заказывал преступление, не хотели оставлять свидетелей — стрелок открыл огонь и по женщине. Ей повезло: ранение шеи не стало смертельным. Она выжила и позже помогла следствию.

Спустя 27 лет оперативникам удалось восстановить картину преступления, собрать улики и вычислить исполнителя. Имя киллера не раскрывается. Уголовное дело направлено в суд.

