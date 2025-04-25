«Хотят сохранять индивидуальность»: в сфере коррекции груди преобладает натуральность

Пластический хирург, заслуженный врач РТ Сергей Обыденнов рассказал, что современная хирургия позволяет людям изменить любой изъян — поменять разрез глаз или разделить сросшиеся пальцы на ногах. По словам врача, к пластическим хирургам обращаются преимущественно женщины. В число востребованных операций входит блефаропластика и маммопластика. Тенденция на коррекцию не меняется многие годы.

«Хирургия везде одинаковая, все одно и то же, ведь хирургия — это голова и скальпель», — рассказал KazanFirst пластический хирург, заслуженный врач РТ Сергей Обыденнов.

Доктор медицинских наук, профессор КГМУ Светлана Жабоева рассказала, что в Казань приезжают жители других регионов для получения консультации хирургов. Эксперты отметили, что женщины часто просят провести коррекцию груди. По их мнению, тренд на большую грудь остался в прошлом. Женщины сталкиваются с различными проблемами: увеличением веса, гормональными и возрастными изменениями, ухудшением внешнего вида молочных желез после грудного кормления. Пациентки хотят именно по этим причинам изменить внешний вид груди. По мнению Жабоевой, представительницы прекрасного пола больше не хотят сделать из себя подобие известной личности.

«Все хотят сохранять свою индивидуальность. Я считаю это правильным. Нет некрасивых людей — все красивые, каждый по-своему. Просто кто-то в этом не сомневается и видит, а кто-то сомневается и идет к пластическим хирургам», — подчеркнула Мантурова.

Ранее сообщалось, что девушке изуродовали грудь в элитной московской клинике.