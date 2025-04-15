Девушке изуродовали грудь в элитной московской клинике

В московской клинике Sophie Fleur, позиционирующей себя как элитную, женщине изуродовали грудь в ходе пластической операции, стоившей ей 1,5 млн руб., сообщил телеграм-канал Mash.

29-летняя Мария надеялась увеличить свою грудь до пятого размера. По словам ее юриста Саида Ярахмедова, часть суммы, а именно 350 тыс. руб., она внесла сразу. Однако вместо желаемого результата она столкнулась с деформированной формой и неровностями.

Коррекция неудачной работы потребовала дополнительных затрат, превысивших миллион рублей. Каждая из четырех последующих операций только усугубляла ситуацию: вместо улучшения пациентка получила гнойные раны, ожоги, провисшую кожу и шрамы.

Подобный исход событий подтолкнул девушку к попытке самоубийства. В данный момент она и ее адвокат подали заявление в прокуратуру, требуя от медицинского учреждения возврата средств, потраченных на процедуры, а также выплаты компенсации за причиненный моральный ущерб. Представители клиники пока не предоставили комментариев по поводу сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что Микки Рурк испортил лицо неудачной пластикой прямо перед участием в шоу.