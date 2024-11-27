Хозяева собак из Ижевска указали на отсутствие специальных мест для выгула

Хозяева собак из Ижевска обратили внимание, что выполнять требования новых введенных в Удмуртии правил выгула животных сложно из-за отсутствия достаточного количества специальных зон, сообщил udm-info.ru.

Жительница Ижевска Марина рассказала, что вынуждена выгуливать своего четвероногого друга мопса в вечернее время или ранним утром. Она отметила, что рядом с домом нет специальных зон для выгула собаки. Приходится ходить на местную спортплощадку. Женщина понимает, что днем окружающим может быть неприятно заниматься там, где выгуливают собаку.

«Я всегда все убираю за Эриком и, конечно, понимаю, что нехорошо выгуливать собаку там, где днем играют и занимаются физкультурой дети. Но другого выхода у меня нет», — признается корреспонденту Udm-Info Марина.

Сосед Марины Александр разделяют другую позицию. Мужчина выгуливает лабрадора. Он не считает, что домашние собаки приносят неудобства местным жителям. Житель Ижевска призвал обращать внимание на поведение молодежи, которая, по его мнению, загрязняет территорию детской площадки окурками и бутылками из-под пива.

«Да собаки гораздо чище, чем некоторые люди», — заявил корреспонденту Udm-Info Александр.

Отметим, что ГД приняла законопроект о правилах содержания домашних животных. В Удмуртии многие правила ужесточили. В частности, запрещен выгул собаки любой породы без намордника и поводка.

Ранее сообщалось, что россиянам напомнили правила поведения при встрече с агрессивными собаками.