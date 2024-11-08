Россиянам напомнили правила поведения при встрече с агрессивными собаками

Следственное управление СКР по ЯНАО опубликовало памятку по поведению при встрече с безнадзорными собаками. Гражданам напомнили, как постараться избежать нападения. Об этом со ссылкой на ведомство пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Следователи отметили, что в ЯНАО были возбуждены уголовные дела из-за нападения бесхозных животных. На этом фоне в очередной раз гражданам напомнили, как себя вести при встрече с уличными собаками.

В первую очередь рекомендовали избегать мест, где любят собираться в стаи животных. Если обойти такой участок не удалось и встреча все же состоялась, важно не делать резких движений. Желательно не привлекать внимания зверей, уходить максимально медленно и осторожно. Нельзя пугать собак, кидать в них предметами, кричать и тем более — убегать. В этом случае у животных может включиться охотничий инстинкт и они просто побегут следом.

«В случае их агрессивного поведения сохраняйте спокойствие и старайтесь не показывать свой страх. Если собаки начали облаивать, встаньте спокойно, лучше спиной к дереву или забору и стойте в таком положении, пока они не потеряют к вам интерес. Как только собаки успокоились, медленно начинайте движение до тех пор, пока не выйдете из поля зрения собак», — говорится в публикации СК по ЯНАО.

При нападении важно также защитить шею и голову, а сумку или другие вещи, в которые вцепилось животное — отдать и стоять неподвижно.

Уточнили, что часто собаки скапливаются в местах временного хранения отходов, нападают у мусорных контейнеров, в парках и дворах. Родителям советуют обговорить правила поведения с детьми, предупредить, что может спровоцировать собак. Нередко стаи или отдельные агрессивные животные кидаются на людей у школ и детских садов.

Настоятельно население попросили не кормить бездомных собак и не обустраивать им шалаши, так как раз это приводит к скоплению животных в одной точке.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области отказали родным искусанной девочки в возбуждении уголовного дела против хозяина шарпея.