HR-эксперт рассказала, как правильно вернуться на работу после декрета

HR-эксперт Анна Шаверина рассказала, что при желании женщины декрет не станет препятствием для ее профессионального роста. Эксперт поделилась рекомендациями, как уйти в декрет таким образом, чтобы работодатель ждал возвращение сотрудницы, сообщил transsibinfo.com.

Эксперт рекомендует перед выходом в декрет передать коллегам проекты. Важно завершить определенный этап работы и рассказать сотрудникам обо всех нюансах. Во время декретного отпуска рекомендовано пройти курсы квалификации. О намерении желательно проинформировать работодателя.

После рождения ребенка Анна Шаверина рекомендует находиться на связи с коллегами. Важно иногда принимать участие в онлайн-мероприятиях. При возможности можно вернуться к работе, выбрав частичную занятность. Обсудить многие вопросы лучше еще на стадии декретного отпуска.

«Начните с честного разговора с вашим начальником или HR-менеджером. Расскажите о своем желании вернуться в компанию после окончания декретного отпуска. Проясните все детали: сроки, возможный график работы и формат — например, полный рабочий день, частичная занятость или удаленная работа», — поделилась советами Анна Шаверина.

Эксперт считает, что после завершения отпуска по уходу за ребенком сотруднице важно демонстрировать свой профессиональный рост. Если женщина выходит на другое место работы, но не стоит акцентировать внимание на паузе. Лучше обращать внимание на прошлый опыт, на пройденные курсы во время декрета. Главный совет — честно обсуждать желаемые условия работы: график, адаптация и финансовые вопросы.

Ранее сообщалось, что женщинам в России хотят разрешить уходить в декрет на любом сроке беременности.