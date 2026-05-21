Звезда «Содержанок» Дарья Мороз решила заняться кинопроизводством

Звезда сериала «Содержанки», российская актриса Дарья Мороз решила продолжить семейное дело: она зарегистрировала компанию «ООО Мороз Фильм», которая будет заниматься производством фильмов и телевизионных программ. Об этом сообщает Super.ru со ссылкой на телеграм-канал «Звездач».

Примечательно, что аналогичный бизнес был у покойного отца актрисы — известного режиссера Юрия Мороза, которого не стало летом прошлого года.

Дарья Мороз — единственная дочь Юрия Мороза и актрисы Марины Левтовой. Однако у режиссера есть еще одна дочь — Варвара, родившаяся в браке с актрисой Викторией Исаковой. На днях Дарья опубликовала редкие фотографии с сестрой и трогательно поздравила ее с днем рождения.

Ранее сообщалось, что телеведущая Ксения Бородина и ее муж Николай Сердюков решили влиться в парфюмерный бизнес.