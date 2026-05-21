Единый логотип появится на удостоверениях народных дружинников в Подмосковье
Фото: [ГУРБ МО]
В Подмосковье введут единый логотип для народных дружин. Об этом сообщает Главное управление региональной безопасности Московской области.
Так, в регионе был принят закон, который направлен на совершенствование деятельности народных дружин и вовлечения жителей в активное содействие правоохранительным органам.
Согласно закону, на обложке удостоверений народных дружинников появится специальный отличительный логотип. Он уже используется на шевронах и форменной одежде. Таким образом, будет создан единый визуальный облик для всех отрядов Подмосковья.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с финалистами программы «Герои Подмосковья».