В рамках нацпроекта в Долгопрудном за сезон отремонтируют 9 км дорожного покрытия

В Долгопрудном за ремонтный сезон 2026 года проведут работы на 12 дорожных участках, в том числе на двух — в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Общая протяженность дорог, которые отремонтируют в этом году в округе, составит более 15 км. По нацпроекту покрытие обновят на 9 км.

Сейчас работы ведутся на участке Лихачевского проспекта протяженностью 7 км, которым пользуются в среднем 25 тыс. водителей. Для комфорта автомобилистов ремонт проводится в ночные часы.

Второй участок, который отремонтируют по нацпроекту, расположен у станции Хлебниково. Он включает в себя Заводскую улицу, а также часть Нового шоссе и улицы Горького.

На муниципальной сети отремонтировали более 3 км покрытия на шести участках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о запуске рабочего движения по участку ЮЛА.