В Климовске продолжается строительство дома для переселенцев из аварийного жилья

В микрорайоне Климовск города Подольска, в поселке Южный, идет возведение многоквартирного дома для жителей, которых переселяют из аварийных зданий. По информации Министерства строительного комплекса Московской области, на площадке сейчас задействованы более 50 специалистов и 4 единицы техники. В данный момент рабочие выполняют монолитные работы.

Будущая новостройка представляет собой 17-этажный дом из 3 секций. В нем предусмотрено 215 квартир, которые станут новым жильем для 456 человек. Общая площадь расселяемого аварийного фонда превысит 8,7 тыс. кв. м.

Строительство реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и финансируется из бюджета. Завершить все работы планируют в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.