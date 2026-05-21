Водопровод в бутылке: поставщик попался на подделке питьевой воды для школ

Вода от ямальского поставщика, чью деятельность накануне приостановили на полтора месяца из-за грубых нарушений, не поступает в школы и колледжи Салехарда. В администрации города интернет-изданию «Ямал-Медиа» , заверили, что образовательные учреждения не имели дел с недобросовестным производителем.

Тревожная ситуация с качеством питьевой воды в Салехарде получила неожиданное продолжение. Региональный Роспотребнадзор выявил в работе местного цеха по розливу воды целый букет нарушений, которые в ведомстве назвали грубыми и системными.

Главный шокирующий факт: вместо заявленной артезианской или ледниковой воды предприниматель разливала по бутылкам обычную воду из городского водопровода. Проверка также вскрыла отсутствие необходимой медицинской книжки у одного из сотрудников — прямое нарушение санитарных норм.

В итоге владелице предприятия запретили вести бизнес на ближайшие полтора месяца. Однако главный вопрос, который возник у жителей после новости о приостановке деятельности, касался школ и детских садов: не получили ли дети опасную продукцию?

В пресс-службе мэрии Салехарда оперативно развеяли эти опасения.

«Бутилированная вода от производителя, указанного в публикациях, в образовательные учреждения Салехарда не поставляется», — рассказали в пресс-службе.

Таким образом, ученики школ и колледжей города оказались в безопасности. Кому именно поставляла свою продукцию недобросовестная компания — в сообщении не уточняется. Но сам факт того, что вода из-под крана успешно продавалась под видом очищенной, заставляет жителей Ямала внимательнее изучать этикетки на бутылках.

