Клинская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств ДТП, в котором погиб мужчина и пострадал его сын

Клинская городская прокуратура взяла под контроль ход расследования дорожно‐транспортного происшествия, унесшего жизнь одного человека и причинившего травмы другому. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

Авария произошла вечером 20 мая на 68‐м км автодороги Лотошино – Суворово – Клин. По предварительной версии, водитель автомобиля Lada Priora, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на двух граждан, которые в тот момент стояли на обочине. После случившегося автомобилист скрылся с места ДТП.

Последствия оказались трагическими: 42‐летний мужчина от полученных травм скончался на месте, а его 19‐летний сын был экстренно госпитализирован в медицинское учреждение с травмами. Врачи сейчас оказывают молодому человеку всю необходимую помощь.

Правоохранительные органы оперативно отреагировали на происшествие: сотрудникам полиции удалось быстро установить личность виновника аварии. Им оказался 55‐летний местный житель. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека и сопряженное с оставлением места происшествия.

