Художник Эрик Булатов скончался на 93-м году жизни: он видел горизонт нового искусства

На 93-м году жизни ушел из жизни Эрик Булатов, выдающийся художник и скульптор. Данную информацию подтвердили в Российской академии художеств, как сообщает агентство «Интерфакс».

«РАХ подтверждает информацию об уходе почетного члена Академии Эрика Булатова», — сказала собеседница агентства.

По информации издания, мастер, появившийся на свет 5 сентября 1933 года, получил профессиональное образование в Институте имени Сурикова, который успешно окончил в 1958 году. Карьеру он строил в знаменитых детских издательствах — «Детгизе» и «Малыше». Первый выставочный опыт Булатов получил еще в 1957 году в Москве, а с 1973 года его работы начали показывать за пределами Советского Союза.

Дебютная персональная экспозиция творца была организована в 1968 году в столичном кафе «Синяя птица». Как передает пресс-служба академии, с 1988 по 2006 год состоялось множество его персональных выставок в разных странах мира, а в 2006-м масштабная ретроспектива прошла в стенах Третьяковской галереи.

Искусствоведы называют Булатова одним из основателей целых направлений в мировом искусстве. Именно его работы стоят у истоков русского поп-арта, фотореализма, соц-арта и московского концептуализма. В 1960-е годы он стал частью нонконформистского объединения «Сретенский бульвар», куда входили такие фигуры, как Илья Кабаков и Эрнст Неизвестный. Уже в следующем десятилетии он создал свои первые картины-конструкции, в которых сочеталось классическое пейзажное пространство с элементами плаката и текста. Его художественные произведения сегодня являются частью коллекций ведущих музеев России и мира.

