Художник-граффитист создает масштабный мурал «Величие опыта»: назван город, где появится рисунок

На одном из центральных фасадов Кемерово художник-граффитист Данила Апанасов создает масштабный мурал «Величие опыта», в центре которого — рудознатец и первооткрыватель Михайло Волков, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, находка «горючего камня» Волкова в 1721 году заложила основу будущего угольного сердца России. На мурале «Величие опыта» также появится предприятие «Азот» и коксохимический завод. Каждый объект на рисунке — это символ не только города, но и региона. Так, открытие предприятия «Азот» способствовало появлению целого рабочего района в Кемерово. С электростанции коксохимического завода началась электрификация и настоящая жизнь будущего города.

«Проект реализуется ФПГС "В сознании" при поддержке Фонда Мельниченко и администрации города Кемерово», — сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, торжественное открытие мурала состоится во вторник, 14 октября. Возрастные ограничения в материале издания не указаны. По задумке автора, Михайло Волков смотрит задумчиво вдаль. Будто он понимает, что в будущем город ждет успешное развитие. Рисунок займет практически весь фасад выбранного здания.

