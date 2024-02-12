Hürriyet: поставка США истребителей F-16 Турции может затянуться до 2028 года

Hürriyet располагает информацией, что в связи с большим количеством заказов на американских предприятиях оборонной промышленности Турции передадут запрошенные ею истребители F-16 не ранее 2028 года.

Газета Dünya ранее проинформировала, что в США завершился период рассмотрения заявки Турции на приобретение новых 40 американских истребителей. Решение одобрено. Для изучения вопроса понадобилось 15 дней дискуссий.

Турция также намерена приобрести модернизированные комплекты для тех 79 самолетов, которые уже ей принадлежат. США не отказывают в данной просьбе.

«Сделка была официально одобрена Конгрессом», — пишет Hürriyet.

Теперь Турция и США переходит к следующему этапу обсуждений, но уже на уровне заказчика и предприятия Lockheed Martin. В компании заявили, что в течение месяца изготавливают примерно четыре единицы современной техники. В ближайшее время необходимо предоставить клиентам 140 самолетов.

«Согласно расчетам, первые новые самолеты F-16 Block 70 Турция должна получить в 2028 или 2029 году», —говорится в сообщении.

Стоимость заказа — 23 миллиарда долларов.

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