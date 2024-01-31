Норвежский депутат предложил правительству передать Украине списанные вертолеты Sea King

В прошлом году Норвегия вывела из эксплуатации вертолеты Sea King. Вместо того, чтобы утилизировать эти машины, их лучше отправить для нужд ВСУ, так считает депутат норвежского парламента Кристиан Тюбринг-Гедде. Его точку зрения изложила «Lenta.ru» .

Парламентарий направил письмо в министерство обороны Норвегии. В нем он напомнил, что данные вертолеты еще в прошлом году были сняты с вооружения. Неиспользуемые машины в количестве нескольких штук должны быть утилизированы. Тюбринг-Недде указал, что ФРГ отправляет шесть своих Sea King украинцам.

«В этом контексте будет легко добавить норвежский Sea King в ту же программу», - предложил он.

В связи с этим депутат предложил военному ведомству рассмотреть вопрос об отправке в дар Киеву невостребованных вертолетов.

Ранее Украина отказалась от возможной отправки из Австралии истребителей Hornet. Некий украинский офицер из военно-воздушных сил, занимающий высокую должность, назвал эти самолеты летающим хламом. Эта история произошла еще в прошлом году, но известно о ней стало только сейчас.