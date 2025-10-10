«Хватает на весь год»: житель Алтая рассказал о заработке в курортный сезон

Житель Алтая Алексей рассказал, что на протяжении курортного сезона зарабатывает сумму, достаточную для проживания в течение года, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Мужчина рассказал, что летом в регион приезжают туристы из разных российских городов. Алексей воспользовался программой, в рамках которой получил деньги на развитие бизнеса. Он занимается экскурсиями и поездками на квадроциклах. На протяжении пяти месяцев работает без выходных.

«В сезон зарабатываю столько, что хватает на весь год», — рассказал Алексей.

По словам собеседника издания, в сентябре туристический поток снижается. В зимний период времени работы практически нет. По его словам, многие жители региона уезжают для трудоустройства в другие города России. С наступлением тепла люди возвращаются домой.

«Кто-то уезжает на заработки в другие регионы, а потом возвращаются с наступлением тепла, как перелетные птицы», — отметил Алексей.

Мужчина рассказал, что до введения программы помощи малым предпринимателям с работой было сложно. Он уезжал в Екатеринбург, где прожил несколько лет. По его словам, на Алтае сейчас активным спросом пользуются активные виды отдыха: прогулки и экскурсии на лошадях, квадроциклах, автомобилях высокой проходимости, различные виды сплавов.

