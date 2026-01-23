И молитва, и труд: за что почитают преподобного Феодосия 24 января и почему его заветы актуальны до сих пор

«Личность преподобного Феодосия Великого служит для нас одним из важнейших духовных ориентиров, заложивших основы всего православного общежительного монашества», — отметил Михаил Иванов.

Заместитель председателя ВРНС подчеркнул непоколебимую решимость и духовную твердость преподобного Феодосия, которые позволили ему преодолеть все препятствия на пути к созданию монашеской обители. Спикер особо отметил, что святой служит образцом не только глубокой молитвенной жизни, но и искусного созидателя духовной общины. Его главным принципом стало построение братства на незыблемых основах взаимной любви, добровольного послушания и совместного созидательного труда.

«Созданный им в Палестине монастырь, или лавра, стал образцом для множества обителей по всему христианскому миру, в том числе и для наших русских монастырей. Его устав, соединивший молитвенное делание с общим трудом и духовным руководством старца, лег в основу традиций наших древних и новых монашеских общин», — рассказал зампред ВРНС Иванов.

В завершение Михаил Иванов обратился к верующим с призывом. Он предложил не просто вспомнить о подвиге преподобного Феодосия, а взять его жизнь за духовный ориентир. Спикер выразил надежду, что пример святого вдохновит современных христиан на соборное созидание — создание крепких связей, объединенных искренней любовью и единым стремлением к духовному росту.

«Традиции, заложенные преподобным Феодосием, были восприняты и творчески развиты на нашей земле. Через византийское монашество они пришли на Русь, став основой для жизни таких великих обителей, как Киево-Печерская лавра, чьи уставы и сам дух во многом восходят к палестинскому образцу», — подчеркнул Иванов.

