И молитва, и труд: за что почитают преподобного Феодосия 24 января и почему его заветы актуальны до сих пор
Зампред ВРНС Иванов: духовное наследие Феодосия Великого вспоминают 24 января
Фото: [REGIONS/Роман Малышенко]
Заместитель председателя Всемирного русского народного собора (ВРНС), председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с REGIONS отметил значение духовного наследия преподобного Феодосия Великого, которого православные верующие чтут 24 января.
«Личность преподобного Феодосия Великого служит для нас одним из важнейших духовных ориентиров, заложивших основы всего православного общежительного монашества», — отметил Михаил Иванов.
Заместитель председателя ВРНС подчеркнул непоколебимую решимость и духовную твердость преподобного Феодосия, которые позволили ему преодолеть все препятствия на пути к созданию монашеской обители. Спикер особо отметил, что святой служит образцом не только глубокой молитвенной жизни, но и искусного созидателя духовной общины. Его главным принципом стало построение братства на незыблемых основах взаимной любви, добровольного послушания и совместного созидательного труда.
«Созданный им в Палестине монастырь, или лавра, стал образцом для множества обителей по всему христианскому миру, в том числе и для наших русских монастырей. Его устав, соединивший молитвенное делание с общим трудом и духовным руководством старца, лег в основу традиций наших древних и новых монашеских общин», — рассказал зампред ВРНС Иванов.
В завершение Михаил Иванов обратился к верующим с призывом. Он предложил не просто вспомнить о подвиге преподобного Феодосия, а взять его жизнь за духовный ориентир. Спикер выразил надежду, что пример святого вдохновит современных христиан на соборное созидание — создание крепких связей, объединенных искренней любовью и единым стремлением к духовному росту.
«Традиции, заложенные преподобным Феодосием, были восприняты и творчески развиты на нашей земле. Через византийское монашество они пришли на Русь, став основой для жизни таких великих обителей, как Киево-Печерская лавра, чьи уставы и сам дух во многом восходят к палестинскому образцу», — подчеркнул Иванов.
