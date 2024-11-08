ИА «Амител»: 10 лет жителям села Лебяжье не помогают с затопленными погребами

Потопы приводят к многочисленным проблемам. Люди не могут хранить продукты питания. Фундамент постепенно разрушается из-за постоянной влаги и сырости. Участок земли становится непригодным для высадки растений. Урожай обычно сгнивает. Местный житель Борис Колганов посадил картошку в июле. Собрать удалось лишь половину урожая. Сосед Евгений Колышкин также жалуется на постоянную сырость и влажную почву.

«В бане отделка вся взбухла из-за этой сырости. Подвал у нас плавает, полы сгнили, отопительный котел затапливало, мы его подняли. Фундамент рушится, грунт поднимается, его пучит. Прошлой зимой мы канализацию откачивали каждые две недели», — рассказала жительница Елена.

Люди завозят на огороды землю и песок, но принятые меры не помогают. Некоторые приобретают отсосы для воды. Справиться с проблемой самостоятельно не выходит. Собственник одного из домов Евгений Созутов отметил, что природа появления воды неясна. Обращение к местной администрации не принесло никакого результата.

«Неясно, чья это вода. СГК и водоканал говорят, что не их. Грунтовая вода откуда возьмется? У водоканала были аварии, СГК постоянно дыры латает», — отметил Созутов.

Пенсионерка Наталья Попова рассказала, что раньше вода уходила. Осенью можно было даже опускать консервацию. Теперь вода стоит постоянно. Погреб женщины заполнен наполовину. Пенсионерка уверена, что причина катастрофы — строительные работы в селе, которые нарушили естественный сток воды.

Ранее сообщалось, что в Кемерове из-за прорыва на сетях затопило погреба.