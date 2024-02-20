Олимпийские игры — это яркий пример того, как быстро могут забыть о публичном человеке, об успешном спортсмене и как легко стать новой звездой за один день, сообщает rosbalt.ru .

Мнением делится главный редактор ИА «РосБалт» Николай Яременко, который приводит такой пример. Многие россияне с вниманием наблюдали за выступлениями Юлии Липницкой. Ее считали талантливой и неординарной звездой. Девушка же заявила о завершении карьеры. Она выбрала любимого человека и практически сразу стала неинтересной для публики.

Фигуристка Аделина Сотникова также выступала много раз, но на нее внимание переключили только после ухода Юлии. Появились комментарии в социальных сетях, что, оказывается, еще есть спортсмены, достойные внимания.

«Это чудесные, прекрасные, светлые люди — им раскрась тараканов в цвета национальных флагов, они и тут будут всерьез рассуждать, чей был мастеровитее, а чей на допинге, но из политических соображений его за это не наказали», — высказал мнение Николай Яременко, главный редактор ИА «РосБалт», член исполкома Федерации спортивных журналистов России, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

20 февраля фигуристка Аделина Сотникова выиграла золото в женской одиночке. Автор материала уверен, что ее победа была подтасованной. Сделать это было особенно легко, когда судей из США и Кореи заменили на коллег из России и Украины, причем российская судья является супругой главы федерации Писеева. Возникает вопрос, стоит ли так радоваться победе. Редактор ИА «РосБалт» считает, что россияне слишком увлечены радостью из-за победы соотечественницы, что совсем не обращают внимание на происходящее вокруг.

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