Главный редактор ИА «РосБалт», член исполкома Федерации спортивных журналистов России, доцент Финансового университета при правительстве РФ Николай Яременко высказал мнение, что государство не поддерживает должным образом российских спортсменов, а лишь запугивает их неаргументированными фантазиями, сообщает rosbalt.ru .

Главный редактор ИА «РосБалт» направил в МОК официальный журналистский запрос с просьбой прокомментировать информацию, что спортсменов из РФ могут принудить подписать документ об осуждении СВО. Ответ пришел. Такого документа нет. Однако представители ОКР, Минспорта и отечественных спортивных федераций постоянно твердят об обратном. Получается, что их предположение — «исключительно фантазии».

Журналист уверен, что специализированные комитеты должны не запугивать, а находить способы помощи российским спортсменам, которые хотят отстоять честь страны на Олимпийских играх.

«Глава ОКР Станислав Поздняков последние пару дней показывает, как должен жить энергичный человек. Ведь если рычагов реальной деятельности тебе никаких не оставили, а ты все равно ведешь максимально активный образ жизни, то сразу же вспоминается цитата из киноклассики. «Насколько Ермолова играла бы лучше вечером, если бы она днем работала у шлифовального станка», — говорил герой Евстигнеева в фильме «Берегись автомобиля». Вот и г-на Позднякова прикрутить бы к какой-нибудь турбине. Точнее, не всего целиком, а только речевой аппарат», — высказал мнение главный редактор ИА «РосБалт» Николай Яременко.

Россия официально не объявляет бойкот Олимпийским играм. В противном случае стране запретят участвовать в соревнованиях на протяжении ближайших восьми лет. При этом для спортсменов создаются условия, когда они сами не захотят выступать. Журналист считает такое отношение недопустимым.

Ранее мы сообщали, что командир «Ахмата» Апти Алаудинов выступил против участия россиян в Олимпиаде и предложил организовать масштабные соревнования на федеральном уровне.