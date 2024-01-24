Командир «Ахмата» Алаудинов выступает против участия россиян в Олимпиаде

Командир «Ахмата» Апти Алаудинов уверен, что каждый спортсмен — это герой, которого необходимо вознаградить за его труд. Стоит решить вопрос на федеральном или региональных уровнях, чтобы спортсмены получили квартиры, автомобили или другие ценные призы. Если для спортсменов важно продемонстрировать свои способности, то можно провести соревнования на территории России.

«Наша национальная гордость заключается в том, что мы не готовы склониться ни перед кем за кусок колбасы. Пусть они для государства, для населения, для жителей нашей страны будут людьми, которые выиграли Олимпиаду такого-то года и получили за это награды, золотые медали, машины. Пусть они для нас будут все номер один», — высказл мнение Командир специального отряда быстрого реагирования «Ахмат», герой России Апти Алаудинов.

Соглашаться на участие в Олимпиаде под чужими флагами — это выбор каждого, отмечает Апти Алаудинов. Но уточняет, что это унижает человека, мешает национальным интересам гражданина.

«Я думаю так: не нужно сегодня склоняться ни перед кем ради того, чтобы кто-то поехал и стоял под чужими флагами и под чужими гимнами, это тоже наше национальное я. Я думаю так, люди, может, думают по-другому. Я надеюсь, что они меня услышат, потому что всё равно умереть, прожив гордо свою жизнь, и знать, что ты не опорочил ни свою родословную, ни свою национальную идею, – это намного выше и дороже, нежели поехать куда-то и пытаться что-то сделать», – заявил Алаудинов.

Спикер отметил, что если Россия проведет соревнования и достойно вознаградит своих спортсменов, то это будет доказательством уважения к ним.

«Пусть они для нас будут все номер один. А те, кто находится там, пусть они пускают горькие слезы из-за того, что мы к своим спортсменам отнеслись с таким уважением, что мы их вознаградили так, что никакая Олимпиада им бы не дала никакого вознаграждения близко к тому, что мы для них сделали, но они сохранили свое лицо, оставшись в своей стране, потому что это честь их государства, их страны, их народа», – отметил генерал-майор.

Ранее мы сообщали, что представители Подмосковья выступили на Международной Жаутыковской олимпиаде.