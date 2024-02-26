ICAN: ядерную войну даже непреднамеренно может спровоцировать конфликт на Украине

Координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия Алисия Сандерс-Закре рассказала РИА Новости , что конфликт на Украине может непреднамеренно спровоцировать начало ядерной войны.

Собеседник агентства отметила, что страны производят новые более современные и опасные модели. На фоне эскалации вооруженного конфликта на Украине ядерная война может начаться как непреднамеренно, так и целенаправленно.

Спикер отметила, что единственный способ избежать ядерную войну — это отказаться странам от хранения оружия с ядерной боеголовкой. Международное сообщество осуждает рост опасного поведения, которое особенно активизировалось за последние два года.

«Все государства, обладающие ядерным оружием, и их союзники должны проявлять осторожность в своей краткосрочной риторике и действиях и ликвидировать свои ядерные арсеналы, что является единственным надежным путем предотвращения ядерной эскалации», — считает координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре.

Спикер уверена, что договор о запрете ядерного оружия должен объединить все страны, которые им владеют. Многие члены НАТО его поддерживают, понимая, что это единственный способ избежать мировой масштабной катастрофы.

В российском МИД ранее заявляли, что исключить риск глобальной катастрофы можно при условии, если все страны будут придерживаться уважительного отношения друг к другу, гарантировать безопасность и стабильность развития отношений.

Ранее в Совбезе России не исключили возможность случайной ядерной войны по причине того, что у президента США Джо Байдена заметны проявления потери памяти.