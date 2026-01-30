«Обещал доходы от угля, а построил пирамиду»: в Кузбассе раскрыли аферу на 170 млн руб.

В Кузбассе разоблачили местного «мавроди», обещавшего баснословные доходы от несуществующей угольной компании, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал Главного управления МВД России по Кемеровской области — Кузбассу.

Следствие установило, что мужчина, занимая в течение почти шести лет руководящую должность в одной из фирм, использовал свое служебное положение для обмана вкладчиков. Создав видимость успешного предприятия в угольной сфере, он целенаправленно выстраивал классическую схему финансовой пирамиды, привлекая средства под обещание высоких процентов.

«Следователем ОМВД России „Междуреченский“ завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 50-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, 4 ст. 159 УК РФ „Мошенничество“, ч. 3 ст. 158 УК РФ „Кража“», — указано в сообщении ведомства.

Потерпевшие, полагаясь на порядочность обвиняемого, открывали на его имя кредитные линии, занимали средства у третьих лиц и реализовывали личное имущество. Помимо этого, фигурант активно склонял знакомых к инвестициям в свой мнимый проект, гарантируя значительный процентный доход.

В отдельных случаях он даже производил символические выплаты «прибыли», что укрепляло доверие, после чего полностью прекращал выполнять взятые обязательства. В конечном итоге пострадавшие обнаружили, что никакой предпринимательской деятельности не велось, а схема работала по принципу финансовой пирамиды: деньги новых вкладчиков использовались для погашения долгов перед предыдущими.

«Следствием установлены 13 потерпевших, которым злоумышленник причинил ущерб от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей. Общая сумма причиненного ущерба составила около 170 млн руб.», — проинформировали в полиции Кузбасса.

Обвиняемый полностью подтвердил свою вину и активно содействовал ходу расследования. По его словам, механизм аферы требовал постоянного расширения круга жертв, поскольку собственных средств для выполнения обязательств перед предыдущими участниками схемы у него не было.

«Санкции статьи обвинения предусматривают до 10 лет лишения свободы», — отмечено в сообщении.

