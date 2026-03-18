«Начнется произвол»: эксперт раскритиковал законопроект, позволяющий избавляться от памятников

Дума Ставропольского края в январе 2025 года внесла в Государственную думу законопроект, позволяющий региональным властям самостоятельно принимать решения относительно судьбы некоторых памятников. В Координационном совете градозащитных организаций России инициатива вызвала беспокойство, поэтому представители организации направили открытое письмо в ГД. Краевед Игорь Коновалов назвал законопроект опасным, сообщил gorod55.ru.

Заместитель председателя совета омского отделения ВООПИК Игорь Коновалов рассказал, что поддерживает инициативу Координационного совета написать открытое письмо представителям Госдумы. Краевед высказал мнение, что в случае принятия законопроекта в регионе начнется произвол: местная власть будет избавляться от культурных объектов без объективных для этого причин.

«Очень опасный законопроект», — констатировал в разговоре с корреспондентом Города55 краевед Игорь Коновалов.

По данным издания, многие омские памятники архитектуры находятся под угрозой исчезновения. Администрация не может найти средства на ремонт и безуспешно предлагает объекты в аренду или продажу. Даже символические суммы не помогают — условия содержания таких зданий подразумевают колоссальные затраты и жесткие формальности, на которые готовы далеко не все.

