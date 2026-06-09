«Идет глобальная гибридная война»: общественник требует лишить недвижимости и званий в РФ актрису «Служебного романа»

По мнению Згонникова, если информация об иностранном финансировании и предательстве подтвердится, актрису следует признать иностранным агентом. В таком случае, по его мнению, недвижимость Ахеджаковой необходимо национализировать. С соответствующим обращением активист уже направил в Генеральную прокуратуру.

По информации «Абзаца», как ранее сообщал телеграм-канал SHOT, после того как Ахеджакова переехала в Израиль, она продолжает пассивно получать доход от банковских вкладов в Москве. Актриса публично позволяла себе высказывания о «Родине-уродине» и демонстративно размахивала украинским флагом. Ежемесячно 87-летней звезде фильма «Служебный роман» якобы начисляют 95 тыс. руб. — это пенсия вместе с положенными надбавками. Кроме того, на процентах по своим вложениям артистка якобы уже заработала более 200 тыс. руб.

«У нас в законе содержатся нормы, предусматривающие возможность лишать специальных званий заслуженных и народных. Соответственно, нужно прекратить выплаты, которые предусмотрены этими званиями. Люди поменяли родину, значит, они предали свою страну, свой народ, значит, необходимо лишить их всех званий, всех выплат. И их недвижимость, их активы – валюта, золотые запасы, недвижимость, движимое имущество – должны пойти в пользу государства», – подчеркнул Згонников.

Общественный деятель также напомнил, что все звания были присвоены актрисе благодаря любви к ней российской публики, а значит, все, что она получила, по его мнению, следует направить на нужды государства. Кроме того, активист уточнил: сам по себе факт выезда за границу свидетельствует о том, что Ахеджакова и другие артисты, поступившие аналогичным образом, сделали свой выбор и должны за него ответить.

«Я уже неоднократно говорил о том, что необходимо расширить перечень иноагентов и лишать званий [за предательство]. Нужно понимать, что идет глобальная гибридная война, в которой мы для Запада выступаем экзистенциальной угрозой. По нашим городам бьют, убивают детей, стариков, взрослых людей. Соответственно, это происходит на финансирование, которое обеспечивают западные страны. Если люди уехали в западные страны или получают оттуда финансирование, то, значит, они на какой стороне баррикад? Иначе они, наверное, были бы здесь», – уточнил Згонников.

Ранее сообщалось, что комик-иноагент без жены пришел на концерт Верки Сердючки в Лимасоле.