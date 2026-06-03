Комик-иноагент Галкин без жены пришел на концерт Верки Сердючки в Лимасоле

Максим Галкин*, который с 2022 года вместе с Аллой Пугачевой и детьми живет за границей, решил разнообразить свой досуг. Комик посетил концерт знаменитого украинского артиста Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки. Мероприятие проходило в Лимасоле и стало частью весеннего европейского турне Данилко. Галкин пришел на шоу один, без супруги, сообщает The Voice со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Другие посетители концерта рассказали, что юморист разместился в VIP-зоне за отдельным столиком. Его поведение во время выступления вызвало небольшие пересуды. В момент, когда Сердючка исполняла свой суперхит «Дольче Габбана», Галкин, по описаниям очевидцев, «залип в телефон», уделяя гаджету больше внимания, чем происходящему на сцене.

Сам концерт не собрал полный зал, но публики было достаточно. Зрители, среди которых замечали людей с флагами Украины, активно поддерживали артиста. Цена билетов колебалась от €85 до €100.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева и иноагент Максим Галкин рискуют потерять замок и дачу в России с 1 сентября.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.