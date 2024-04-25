Иерей Бессонов рассказал о правилах поведения на Страстную пятницу

Руководитель Епархиального миссионерского отдела иерей Алексий Бессонов рассказал о правилах поведения на Страстную пятницу, которая в нынешнем году выпадает на 3 мая, сообщает tagilcity.ru .

Весь день рекомендовано поститься. В пятницу нельзя ничего пить и есть. Это один из самых строгих дней в плане ограничения страстной седмицы. На протяжении всего дня в храмах проходят службы. В утреннее время они длятся по 10 минут. Священнослужители напоминают пророчества из Ветхого и Нового заветов. Вечером происходит вынос плащаницы.

«Эта служба призывает нас поучаствовать в погребении Иисуса Христа, чтобы он не был оставлен и был введен в наш дом», — отметил иерей.

Некоторые традиции разнятся в зависимости от церкви. Так, в напоминание о страданиях Господа прихожанам предлагают выпить воды с уксусом или солью.

На смену Страстной пятницы приходит Великая суббота. В утреннее время священнослужители читают 12 отрывков из Ветхого Завета.

«В середине службы, когда эти отрывки уже все прочитаны, священники переоблачаются в белые одеяния. Затем читается Евангелие о белоснежном ангеле, который встречал жен-мироносиц», — пояснил Алексий Бессонов.

В завершении церемонии начинается освящение праздничных куличей и яиц, которые можно будет есть только в воскресенье. Христиане готовят сладкие куличи как символ того, что Господь избавил их от смерти. Евреи же, напротив, ели соленую пасху — хлеб с травами. Так они напоминали себе о том, как тяжело нации жилось до того, пока Господь не вывел их.

Ранее мы сообщали, что на Радоницу стоит отказаться от алкоголя и веселья. Праздник наступает на девятый день после Пасхи. В этот день приято чтить память умерших.