«Ватрушка довезла до обрыва»: девушка в Калининградской области пробила голову об лед, катаясь с горки

Жительница Калининградской области получила тяжелую травму во время, казалось бы, безобидного зимнего развлечения, пишет телеграм-канал SHOT.

Женщина отправилась вместе с детьми кататься с горки в поселке Романово. Девушка сознательно выбрала, как ей казалось, максимально безопасное место — открытый склон без деревьев, чтобы избежать столкновений.

Однако во время спуска на надувной ватрушке она развила большую скорость и неожиданно оказалась на краю обрыва. Пытаясь экстренно затормозить и не упасть вниз, россиянка все же не справилась с управлением, упала и ударилась головой о твердую наледь.

На место происшествия вызвали скорую помощь, пострадавшую в экстренном порядке доставили в больницу с травмой головы.

В больнице врачам пришлось сбрить волосы на поврежденном участке и наложить швы. Сейчас россиянка проходит восстановление.

По ее словам, этот случай навсегда отбил у всей семьи желание кататься на ватрушках, которые теперь стали для них «вечным запретом».

