Игра в семью или нарушение закона? Эксперт Капштык предупредил о последствиях «детских бракосочетаний»

Эксперт Юрий Капштык в беседе с REGIONS заявил , что организаторам «детских свадеб» может грозить не просто штраф, а принудительное лечение.

В России набирает обороты неоднозначный эксперимент: в Саратове запустили «детские свадьбы» для формирования традиционных ценностей. Школьников и даже воспитанников детских садов приводят во Дворец бракосочетаний, где выбирают «жениха» и «невесту», а затем проводят церемонию с настоящей росписью. Местный омбудсмен Юлия Васильева сравнила это с играми в «дочки-матери», заявив, что так дети усваивают правильные семейные ориентиры.

Однако у юристов иное мнение. Эксперт Юрий Капштык заявил, что организаторам подобных мероприятий может грозить не просто штраф, а принудительное лечение.

«Если выяснится, что эти организаторы имеют психологические проблемы или отклонения, то могут поднять вопрос не только об отстранении их от работы, а еще и направлении на лечение», — заявил эксперт REGIONS.

Капштык напомнил: по закону РФ официальный брак разрешен только с 18 лет. И даже если происходящее подается как игра, освещение таких событий в СМИ может повлечь административную ответственность. По словам юриста, подобные эксперименты граничат с нарушениями, и ответственным за них стоит готовиться к серьезным последствиям.

«В исключительных случаях, к примеру, ребенок остается в трудных жизненных обстоятельствах, идет работать в 14 лет, если он уже отчасти полусамостоятельный. Плюс при особых обстоятельствах вступление в брак допускается, но под этим подразумевается ранняя беременность, а ранняя беременность в возрасте 16-18 лет может рассматриваться по отношению к отцу как уголовное наказание за совращение несовершеннолетних», — отметил специалист.

Ранее психолог Авдеева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что детские «свадьбы понарошку» несут больше рисков, чем пользы.