Игру для ПК Final Fantasy XVI запретят для продажи россиянам

Разработчик и издатель Square Enix на официальном сайте разместил информацию, что игра Final Fantasy XVI будет презентована 17 сентября, сообщил newkhakasiya.online.

Версия Final Fantasy XVI предназначена для запуска на персональных компьютерах. Поклонникам подобного жанра предложено оценить продукт по вышедшей демо-версии. Таким образом игрок может узнать, как же начинается новая фантастическая история. Демо-версия доступна в Steam и EGS. Еще один способ оценить игру — посмотреть трейлер.

Геймеры, которые высоко оценят новый игровой продукт, могут совершить предзаказ. Стоимость базовой версии игры составляет $50. Другие форматы стоят дороже. Заказ оформляют на сайте Steam, однако для россиян он недоступен в связи с обращением Роскомнадзора. Некоторые пользователи все же нашли способ, как продолжать пользоваться услугами портала. Эксперты отметили, что владельцы сайта целенаправленно оставили некоторые возможности для россиян, чтобы официально не отказываться от санкций, но и не терять российский рынок.

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